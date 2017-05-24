НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23 мая в Ханты-Мансийске УАЗ спровоцировал аварию

24.05.2017 11:12

В 13.25 на улице Свердлова 29-летний водитель не уступил дорогу автомобилю «Ниссан». Произошло столкновение, в результате которого 46-летняя женщина, управлявшая иномаркой,  получила травмы.  

Фото: 86.mvd.ru

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили различные травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3070 нарушений правил дорожного движения. Задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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