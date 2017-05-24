Уроки безопасности и экскурсии пройдут в Сургуте в рамках акции «Внимание, дети»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 12:16

Ее проводят городские госавтоинспекторы. Они посетят школы и детские сады, где проведут беседы с ребятами о соблюдении правил дорожного движения.

Также проведут экскурсию по зданию ГИБДД, расскажут о работе ведомства и о нарушениях, которые чаще всего допускают подростки. С сегодняшнего дня госавтоинспекторы будут дежурить на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций. Кроме того пройдут несколько мероприятий: «Я - велосипедист», «Пристегни ребенка» и «Пешеходный переход».

Продлится акция «Внимание, дети!» до 02 июня.