НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ведущие ученые представили свои доклады в Сургуте

24.05.2017 14:01

В городе прошла первая в истории не только России, но и Европы «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга». 

В ее рамках свои доклады представили ведущие ученые мира из Германии, Хорватии, Литвы и России. С участием легенды мировой медицины самого господина Залинга, который собственно и основал полвека назад первое общество перинатальной медицины.

Интерактивные лекции затронули вопросы профессионализма и этики взаимодействия акушеров и неонатологов при преждевременных родах, профилактики осложнений, использованию инновационных методик в лечении и выхаживании недоношенного ребенка. 

 

 

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