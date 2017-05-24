Ведущие ученые представили свои доклады в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 14:01

В городе прошла первая в истории не только России, но и Европы «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга».

В ее рамках свои доклады представили ведущие ученые мира из Германии, Хорватии, Литвы и России. С участием легенды мировой медицины самого господина Залинга, который собственно и основал полвека назад первое общество перинатальной медицины.

Интерактивные лекции затронули вопросы профессионализма и этики взаимодействия акушеров и неонатологов при преждевременных родах, профилактики осложнений, использованию инновационных методик в лечении и выхаживании недоношенного ребенка.