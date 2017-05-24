Баржа со строительным грузом затонула в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 14:14

Это произошло 19 мая около половины четвертого дня на 166 километре реки Юганская Обь, сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО.

Установлено, что баржа водоизмещением 600 тонн перевозила сваи железобетонные для электрических опор общей массой около 300 тонн. Затопление произошло во время стоянки при плохих погодных условиях. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, говорят в ведомстве. По факту затопления проводится доследственная проверка.

«В настоящее время в ходе проверки производятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе суммы причиненного затоплением ущерба», - говорится в сообщении СКР по ХМАО.