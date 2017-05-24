Югорские бойцы выступили на Чемпионате Европы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 14:31

В Тбилиси завершился Чемпионат Европы по ушу, в котором приняла участие сборная Югры. Югорчане завоевали 25 медалей.

Бойцы Радик Зарипов, Олег Хандешин и Андрей Морковкин завоевали несколько золотых медалей. Всего на счету Нижневартовской школы ушу 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Олег Хандешин, один из представителей школы, является пятикратным чемпионом Европы, а Андрей Морковкин - четырехкратным. У сургутянки Ульяны Тиуновой три золотых медалей.