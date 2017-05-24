НОВОСТИ «СЕВЕРА»

35-летний сургутянин попытался похитить из дома технику

24.05.2017 14:42

 Его задержали на месте преступления.

О краже в полицию сообщил местный житель. Он рассказал о том, что неизвестный в ночное время пытался  похитить два сотовых телефона и чайник на общую сумму порядка 15 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Похищенное изъято.  Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.158 «Попытка кражи». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.  

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