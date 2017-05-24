35-летний сургутянин попытался похитить из дома технику

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 24.05.2017 14:42
Его задержали на месте преступления.
О краже в полицию сообщил местный житель. Он рассказал о том, что неизвестный в ночное время пытался похитить два сотовых телефона и чайник на общую сумму порядка 15 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.158 «Попытка кражи». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.