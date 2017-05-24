НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Балочный фонд в Югре планируют полностью ликвидировать к 2020 году

24.05.2017 15:54

 Сейчас в регионе насчитывается свыше пяти тысяч балков в семи муниципалитетах. За последние пять лет удалось расселить 40% такого жилья. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова. 

По ее словам, несколько муниципалитетов в ходе реализации данной программы освободились от балков полностью. Среди них Нижневартовский район, Югорск, Покачи. Глава региона во время своей «прямой линии» рекомендовала муниципальным властям оценить ситуацию, чтобы быстрее снести данные объекты. Это одна из самых приоритетных задач, заключила Наталья Комарова.

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