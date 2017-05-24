На благоустройство городов и поселков Югры в этом году выделят 555 миллионов рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 18:57

Все планы по этой работе должны быть сформированы до 25 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В июне 2017 года будут заключены соглашения между муниципалитетами и округом, по которым каждый город и район получит деньги на свои проекты. Из окружного бюджета на благоустройство выделят почти 450 млн рублей, за счёт федеральной субсидии – 105,5 млн рублей.

Напомним, в Сургуте, в рамках соответствующего проекта, собственники сами принимают решение о работах во дворах. Также они участвуют в софинансировании. Программа рассчитана до 2022 года.