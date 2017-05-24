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На благоустройство городов и поселков Югры в этом году выделят 555 миллионов рублей

24.05.2017 18:57

 Все планы по этой работе должны быть сформированы до 25 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 

В июне 2017 года будут заключены соглашения между муниципалитетами и округом, по которым каждый город и район получит деньги на свои проекты. Из окружного бюджета на благоустройство выделят почти 450 млн рублей, за счёт федеральной субсидии – 105,5 млн рублей.

Напомним, в Сургуте, в рамках соответствующего проекта, собственники сами принимают решение о работах во дворах. Также они участвуют в софинансировании. Программа рассчитана до 2022 года.

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