Работодатели Сургута признались, что их раздражает в молодых специалистах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 20:20

Как показало исследование Сайта по поиску работы Зарплата.ру, местные компании готовы брать на работу выпускников без опыта: так у 63% опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.

Фото: vuz.misanec.ru

Наличие красного диплома станет дополнительным плюсом для 35% работодателей. А 7% признались, что отличники их даже раздражают.

Главная же проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70% руководителей, – завышенные зарплатные ожидания. 42% рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки.

Также работодатели Сургута отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, а также то, что специалисты без опыта хотят выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.