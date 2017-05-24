Переходный период ввода электронных паспортов транспортных средств продлен до 1 июля 2018 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 20:39

Соответствующее решение было принято 23 мая на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Таким образом, продлевается переходный период, когда в государствах-членах ЕАЭС может осуществляться выпуск транспортных средств в соответствии с действующим национальным законодательством, с постепенным полным переходом на электронные ПТС.

Решение было принято с учетом информации государств-членов ЕАЭС о различном уровне готовности к применению электронных паспортов транспортных средств. Так, в России отмечается наибольшая степень готовности. Таким образом, применение электронных паспортов в нашей стране может начаться уже в июле-августе 2017 года, сообщает РБК.