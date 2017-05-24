47% россиян планируют провести лето дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 21:13

Большинство из них – пожилые люди, респонденты с плохим, по их оценкам, материальным положением и жители сел.

Фото: top55.info

Дачный отдых предпочтут 29 процентов россиян, другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около десять процентов, заграничные поездки планируют лишь шесть процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года.

Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок – ее назвали 44 процента опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать все лето будут 17 процентов. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам (12%).

При этом самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37 процентов при наличии возможности провели бы лето именно там. На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа — 31 процент опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя. Заграница заняла только третью строчку в списке отпускных предпочтений (22%).