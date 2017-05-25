На базе сургутской школы № 9 состоялся городской Слет детских общественных объединений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 10:12

Основной идеей Слета в этом году стала разработка проектов по продвижению деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в городе Сургуте.

Фото: УМВД по Сургуту

Приглашенные эксперты и гости посетили выставку-презентацию деятельности юных краеведов, юных инспекторов движения, экологов, жуковцев, пожарных и многих других детских общественных объединений.

Юные инспекторы движения по праву считаются настоящими помощниками Госавтоинспекции. Они не только сами изучают правила дорожного движения, но и пропагандируют их среди своих сверстников, младших школьников, родителей. Ребята осваивают навыки фигурного вождения велосипеда, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, принимают участие в различных конкурсах, мероприятиях, совместном с сотрудниками ГИБДД патрулировании.

По итогам Слета представленные проекты были приняты к реализации в течение двух последующих лет.