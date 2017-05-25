За прошедшие сутки в Сургуте произошло 33 ДТП с материальным ущербом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 11:01

Всего сотрудниками ГИБДД города выявлено 775 нарушений Правил дорожного движения.

Ведомство напоминает, что с целью получения услуг по линии ГИБДД и во избежание затрат времени, есть возможность воспользоваться официальным сайтом Единого портала государственных услуг. Зарегистрировать свое транспортное средство, получить или обменять водительское удостоверение, узнать об административных штрафах по линии ведомства в любое время можно посредством портала ГОСУСЛУГ.