НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За прошедшие сутки в Сургуте произошло 33 ДТП с материальным ущербом

25.05.2017 11:01

 Всего сотрудниками ГИБДД города выявлено 775 нарушений Правил дорожного движения.

Ведомство напоминает, что с целью получения услуг по линии ГИБДД и во избежание затрат времени, есть возможность воспользоваться официальным сайтом Единого портала государственных услуг. Зарегистрировать свое транспортное средство, получить или обменять водительское удостоверение, узнать об административных штрафах по линии ведомства в любое время можно посредством портала ГОСУСЛУГ.

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