НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Футбольный турнир, посвященный Международному дню защиты детей, пройдет в Югре

25.05.2017 12:06

 Четвертые и заключительные в сезоне соревнования пройдут 28 мая на Открытом стадионе «Югра-Атлетикс».

Фото: ugramegasport.ru

Напомним, что третий по счету турнир, посвященный 8 марта, собрал рекордное и символическое для мартовского дня количество местных команд — восемь. В этот раз организаторы надеются, что и эта цифра будет покорена.

По словам главного тренера футбольной секции АУ «ЮграМегаСпорт» Анзора Коблева, ожидается приезд гостей из других муниципальных образований региона.

Традиционно в турнире примут участие три команды футбольной секции АУ «ЮграМегаСпорт» — 2008, 2009 и 2010 годов рождения. 

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