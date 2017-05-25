НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Зелёный марафон» пройдет в Сургуте 28 мая

25.05.2017 13:46

Его проведет Сбербанк в рамках ежегодного Окружного легкоатлетического марафона. 

Фото: vse-o-sochi.ru

На время мероприятия с 9 утра до 16 часов в городе перекроют движение транспорта. Нельзя будет проехать по улице Университетской на участке от проспекта Ленина до проспекта Пролетарский по одной стороне движения от проспекта Ленина.

Городские автобусы направят в объезд перекрываемого участка. Речь идет о маршрутах № 26, № 30, № 33. Сургутян просят учитывать изменения при планировании поездок.

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