50-летие литературного объединения «Северный огонёк» отметят в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 15:02

Это старейшее в округе творческое объединение - «кузница кадров» для югорской словесности. Его выходцами являются поэты и писатели, известные широкому читателю: Валерий Латынин, Петр Суханов, Сергей Сметанин.

За эти годы вышли в свет более 40 книг членов «Северного огонька».

К юбилею литературного объединения запланировано проведение ряда мероприятий. Так, сегодня в половине шестого вечера в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится встреча с Председателем Тюменской региональной организации Союза российских писателей Николаем Шамсутдиновым. Завтра пройдет круглый стол, где затронут пути и перспективы югорской литературы, а также литературно-музыкальный вечер «Голоса «Северного огонька».