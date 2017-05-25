В Сургуте отметили Дни славянской письменности и культуры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 15:14

На площади Сургутского государственного университета 24 мая состоялся митинг, в котором приняли участие Глава города, представители духовенства, студенты.

Фото: admsurgut.ru

В приветственном слове Вадим Шувалов подчеркнул значение праздника для нашей культуры: «Мы находимся на площади, где установлен памятник Кириллу и Мефодию, которые совершили свой подвиг и подарили нам алфавит «кириллицу». После этого появилась возможность переводить духовные греческие книги. И сегодня все службы в наших храмах идут на родном нам языке».

Отметим, что память Кирилла и Мефодия чтят все народы. Именно поэтому День памяти святых братьев отмечается во всех славянских странах. В 1985 году этот день был объявлен «Праздником славянской письменности и культуры», а в 1991 году празднику присвоен статус государственного.

К этому дню приурочены разного рода светские и церковные мероприятия, которые не ограничиваются только одним днем: концерты, литургии, Крестные ходы, конференции, фестивали.