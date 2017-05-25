Югорским дачникам советуют запастись огнетушителями и емкостями с водой

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 14:46

Подготовиться к пожароопасному периоду призывают сотрудники пожарной команды посёлка Ульт-Ягун «Центроспас-Югория».

Фото: ridus.ru

Так, на своём участке необходимо своевременно убирать сгораемый мусор. Однако нельзя жечь сухую траву и разводить костры в местах ее скопления. Дачникам необходимо на своих участках постоянно иметь запас воды не менее 200 литров и противопожарный инвентарь.

Не допускается складирование сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками. Также специалисты обращают внимание на то, что подъезды к дачным домам должны быть свободными для проезда пожарной техники.