Субсидию на жилье вместо земельного участка получили 380 югорских многодетных семей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 16:57

Из бюджета округа они получили около 430 млн рублей.

Фото: omsk.rusplt.ru

Социальная выплата может быть использована на оплату договора приобретения квартиры, участия в долевом строительстве, первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

Субсидия составляет 30% от расчетной стоимости жилья, рассчитанной исходя из количества членов семьи, нормы предоставления общей площади (по 18 кв.м на каждого), средней стоимости квадратного метра, утвержденной Минстроем России для Югры – 42 373 рубля на 2 квартал 2017 г., а также коэффициента срока проживания в округе (40% для проживающих 5 лет, до 100% - 15 и более лет).

Напомним, что решение предлагать многодетным семьям, стоящим в очереди на получение земли, социальную выплату принято год назад. Тогда таких семей в Югре было больше 6200.