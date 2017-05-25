НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Китайская нефтесервисная компания Hilong group к концу года откроет завод в Сургуте

25.05.2017 18:03

 Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей. 

Как ранее сообщал Фонд развития Югры, в городе будет создан завод по обработке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием. Мощность предприятия — до 2 млн. метров труб в год. Производство обеспечит работой до 150 человек.

Группа компаний «Hilong» - крупный международный холдинг; занимается производством высокотехнологичного нефтегазового оборудования и оказания комплексных услуг предприятиям нефтегазовой отрасли.

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