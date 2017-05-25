Китайская нефтесервисная компания Hilong group к концу года откроет завод в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.05.2017 18:03

Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей.

Как ранее сообщал Фонд развития Югры, в городе будет создан завод по обработке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием. Мощность предприятия — до 2 млн. метров труб в год. Производство обеспечит работой до 150 человек.

Группа компаний «Hilong» - крупный международный холдинг; занимается производством высокотехнологичного нефтегазового оборудования и оказания комплексных услуг предприятиям нефтегазовой отрасли.