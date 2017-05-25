НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вадим Шувалов сохранил льготы многодетным семьям и ветеранам боевых действий

25.05.2017 18:40

Глава Сургута на год приостановил постановление администрации об отмене 50%-ной компенсации оплаты детсадов. 

Фото: admsurgut.ru

На данную меру местные жители пожаловались губернатору Наталье Комаровой во время «прямой линии». Тогда глава региона отметила недостаточную работу с населением со стороны чиновников.

«С учетом непроработанности решений я приостанавливаю постановление и переношу вступление его в силу на один год. Прошу незамедлительно начать работать над системой льгот для многодетных семей и ветеранов. Не помешает и с людьми посоветоваться, посмотреть, какие льготы, действительно, людям нужны, а какие только на бумаге, но отрывают средства из городского бюджета», - обратился Вадим Шувалов к своему заместителю Александру Пелевину и директору департамента образования Татьяне Османкиной.

«Сургутская Трибуна» добавляет, что по данной ситуации Александру Пелевину объявлено дисциплинарное взыскание.

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