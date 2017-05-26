На трассе в Югре «ВАЗ-21150» въехал в «ГАЗ». Пострадал ребенок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 09:36

27-летний мужчина, двигаясь из Сургута в Ноябрьск, в районе 233 километра автодороги «Сургут – Когалым» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.

Автолюбитель допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП два пассажира ВАЗа, 48-летняя женщина и 6-летняя девочка, получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.