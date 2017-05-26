НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около 60 участков дорог в Югре находятся в аварийном состоянии

26.05.2017 10:03

Это места, которые отмечены местными жителями на «Карте убитых дорог» - проекте Общероссийского народного фронта. 

Фото: onf.ru

Больше всего претензий к дорогам Советского района, Сургута и Ханты-Мансийска. Согласно рейтингу, самым «убитым» является участок улицы Энгельса в административном центре округа. Здесь колея дорожного полотна достигает 15-18 см. Чиновники обещают отремонтировать участок уже в этом году.

Также три отмеченных на интерактивной карте дороги внесены в ближайший план ремонтных работ в Сургуте: участки улиц Инженерная, Туманная и Киртбая.

В региональном штабе ОНФ рассказали, что из всех зафиксированных мест, около десяти в Сургуте и Ханты-Мансийске относятся к внутриквартальным и придомовым территориям. Ремонт проездов относится к компетенции общего собрания собственников. Общественники решили встретиться с местными жителями, чтобы привлечь их к непосредственному участию в обустройстве этих территорий.

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