НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские лыжники и биатлонисты приступили к тренировкам

26.05.2017 12:02

Сергей Устюгов, Александр Легков и Сергей Турышев проводят первый тренировочный сбор олимпийского сезона в Испании. 

В Болгарию на тренировочный сбор отправились лыжницы Мария Гущина и Евгения Шаповалова. Ещё девять спортсменов тренируются в Ханты-Мансийске. В окружной центр приехали повышать мастерство и 16 биатлонистов. Семь стреляющих лыжников готовятся к новому сезону в Кисловодске. Югорчанин Алексей Волков тренируется вместе с Антоном Шипулиным в Болгарии, а Дарья Виролайнен в составе женской сборной России в Белокурихе.

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