Югорские лыжники и биатлонисты приступили к тренировкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 12:02

Сергей Устюгов, Александр Легков и Сергей Турышев проводят первый тренировочный сбор олимпийского сезона в Испании.

В Болгарию на тренировочный сбор отправились лыжницы Мария Гущина и Евгения Шаповалова. Ещё девять спортсменов тренируются в Ханты-Мансийске. В окружной центр приехали повышать мастерство и 16 биатлонистов. Семь стреляющих лыжников готовятся к новому сезону в Кисловодске. Югорчанин Алексей Волков тренируется вместе с Антоном Шипулиным в Болгарии, а Дарья Виролайнен в составе женской сборной России в Белокурихе.