СКР заинтересовался мужчиной, утонувшим во время селфи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 12:17

Следственный комитет по ХМАО-Югре начал процессуальную проверку по факту гибели жителя Нижневартовска. Ведомство сообщает о том, что на место гибели 23-летнего мужчины прибыли сотрудники, которые должны установить все обстоятельства произошедшего и опросить свидетелей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Олег Меньших.

ЧП произошло на реке Черной в Нижневартовском районе. При температуре +1 и снеге с дождем погибший решил искупаться и сделать фото на память. В результате мужчина начал тонуть, товарищи бросились на помощь, но спасти любителя экстремальных селфи им не удалось. Тело мужчины со дна реки достали водолазы.