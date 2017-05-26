НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Последний звонок прозвенел почти для двух тысяч сургутских выпускников

26.05.2017 12:22

 Торжественные линейки прошли накануне в 35 городских школах. 

Фото: admsurgut.ru

Ребят поздравляли учителя, родители, друзья. Прощальные вальсы тоже стали неотъемлемой частью мероприятий. Напутственные слова выпускникам школы №45 сказал глава Сургута Вадим Шувалов.

К слову, впереди у ребят сдача государственных экзаменов. Уже 29 мая начнется первый – по географии, информатике и ИКТ. Вадим Шувалов пожелал выпускникам успешной сдачи, а также напомнил, что в нашем городе большой выбор хороших вузов.

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