Cамолету UTair присвоено имя Василия Колошенко

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 12:53

Соответствующий приказ генерального директора компании вышел на днях. Этот лайнер выполняет полеты по всей маршрутной сети перевозчика.

Фото: utair.ru

24 мая 2017 года исполнилось 95 лет со дня рождения прославленного летчика-испытателя отечественных вертолетов, Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны.

За более чем 20 лет работы Василий Колошенко принял участие в летных испытаниях всех типов вертолетов – от Ми-1 до Ми-12. Им были установлены 15 официально зарегистрированных Международной Федерацией Аэронавтики мировых рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета на вертолетах.