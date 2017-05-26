НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Cамолету UTair присвоено имя Василия Колошенко

26.05.2017 12:53

 Соответствующий приказ генерального директора компании вышел на днях. Этот лайнер выполняет полеты по всей маршрутной сети перевозчика. 

Фото: utair.ru

24 мая 2017 года исполнилось 95 лет со дня рождения прославленного летчика-испытателя отечественных вертолетов, Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны.

За более чем 20 лет работы Василий Колошенко принял участие в летных испытаниях всех типов вертолетов – от Ми-1 до Ми-12. Им были установлены 15 официально зарегистрированных Международной Федерацией Аэронавтики мировых рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета на вертолетах. 

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