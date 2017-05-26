Открытый чемпионат по марафонскому бегу пройдет в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 14:20

Мероприятие посвящено олимпийскому дню бега и пройдет 28 мая.

Фото: polit74.ru

В соревнованиях могут принять участие все желающие, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участники забега смогут выбрать одну из двух дистанций: 42,195 км или 5 км.

В этот же день в Сургуте при поддержке Администрации города на площади театра СурГУ состоится спортивное семейное мероприятие «Зеленый марафон», организатором которого выступает Сбербанк. В его программе забеги на дистанции 4,2 км, 21,1 км и 42,2 км (наличие медицинской справки обязательно), а также детский забег, забег на каблуках, спортивные и творческие мастер-классы, развлекательная программа с квестами, батутами, аниматорами и аттракционами.

Для участия в «Зеленом марафоне» необходимо пройти регистрацию на сайте проекта greenmarathon.ru.