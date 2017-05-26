НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госавтоинспекции четырех регионов усилят контроль на загородных автодорогах

26.05.2017 14:41

 Профилактическое мероприятие «Трасса» проводится до конца мая совместно с ГИБДД Ямала, Югры, Тюменской и Свердловской областей. 

Фото: 86.mvd.ru

Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения: превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Автолюбителям напомнят о том, что необходимо соблюдать режим труда и отдыха, использовать детские кресла и ремни безопасности.

Чтобы аварий по причине «сна за рулем» стало меньше, к акции также привлекут представителей Центров медицины катастроф. Медики измерят давление, проверят пульс и оценят общее состояние водителей.

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