В обществе слепых Сургута провели праздник Курбан байрам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 16:08

22 мая 2017 года в офисе Сургутской городской общественной организации «Общество слепых» состоялся праздник Курбан байрам, который отмечается ее активистами традиционно наряду с православными праздниками.

Началось мероприятие с представления членами общества истории праздника, чтения стихов, а также песен и музыкальных композиций в исполнении вокального ансамбля «Золотой Орфей» и духового оркестра «Вдохновение». Приятным моментом праздника стало угощение блюдами, приготовленными участниками мероприятия, рассказали в пресс-службе администрации Сургута.