НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В обществе слепых Сургута провели праздник Курбан байрам

26.05.2017 16:08

 22 мая 2017 года в офисе Сургутской городской общественной организации «Общество слепых» состоялся праздник Курбан байрам, который отмечается ее активистами традиционно наряду с православными праздниками. 

Началось мероприятие с представления членами общества истории праздника, чтения стихов, а также песен и музыкальных композиций в исполнении вокального ансамбля «Золотой Орфей» и духового оркестра «Вдохновение». Приятным моментом праздника стало угощение блюдами, приготовленными участниками мероприятия, рассказали в пресс-службе администрации Сургута. 

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