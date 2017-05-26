В Югре продолжается акция «Чистый лес - территория без огня»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 16:30

Её участники очищают парки и лесные зоны от мусора и сухостоя.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Так, в Сургуте сотрудники МЧС и юные дружинники навели порядок в городском парке «Кедровый лог», а также рассказали отдыхающим о правилах пожарной безопасности в лесу. После этого школьники повязывали сургутянам на руку зеленую ленточку, символизирующую заботу о природе.

Участники акции рассчитывают, что генеральная уборка в лесу убережет массив от пожара и подстегнет югорчан соблюдать порядок.