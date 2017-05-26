Детские и спортивные площадки проверили в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.05.2017 17:57

В рейд вышли чиновники, представители общественного совета при Главе города по проблемам ЖКХ и члены городского Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Югре.

Они осмотрели больше 70 площадок. Особое внимание уделялось безопасности. В целом техническое и санитарное состояние объектов признано удовлетворительным.

Рабочая группа решила ежеквартально предоставлять в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о состоянии всех игровых площадок и спортивного оборудования в Сургуте.