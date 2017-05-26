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Велосипедное колесо безопасности «прокатилось» по городам и районам Югры

26.05.2017 17:49

«Я - велосипедист» - акция под таким названием стартовала в муниципалитетах в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание, дети!». 

Фото: 86.mvd.ru

В целях предупреждения дорожных трагедий с участием детей-велосипедистов автоинспекторы совместно с педагогами, родителями и юными помощниками ГИБДД провели «Велоуроки безопасности» для воспитанников и учащихся образовательных организаций.

Спортивно-развлекательные мероприятия «Рули по правилам» организовали дорожные полицейские и педагоги для воспитанников детских садов г. Радужного, Березовского и Белоярского районов.

Профилактические беседы «Мой друг – велосипед» провели автоинспекторы с учащимися школ отдаленных поселков Нижневартовского района. Присутствующим показали тематический видеоролик с типичными ошибками, допускаемыми юными велосипедистами при движениях по улицам и дорогам. После просмотра обучающего видеоматериала детям подарили световозвращающие наклейки.

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