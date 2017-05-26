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Югорчанин может стать лучшим спортсменом зимних видов спорта сезона 2016/2017

26.05.2017 17:16

Голосование проходит на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Участвует в нем и Сергей Устюгов. 

Фото: ugramegasport.ru

Югорчанин – единственный человек за всю историю лыжного спорта, выигравший пять гонок подряд в рамках одной престижнейшей гонки-многодневки Tour de Ski. Всего в сезоне Кубка мира он 11 раз поднимался на пьедестал почета. Завоевал две золотых и три серебряных медали чемпионата мира.

Поддержать выдающегося спортсмена, вписавшего себя в мировую историю лыжного спорта, может каждый, пройдя по ссылке. До окончания приема голосов осталось всего 5 дней. Добавим, что голосовать можно каждый день с одного IP адреса.

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