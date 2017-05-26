НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Ханты-Мансийска приняли клятву у кадетов

26.05.2017 18:11

 В Парке Победы у Вечного огня учащиеся кадетской школы-интерната села Нялинское приняли присягу кадета. 

Фото: 86.mvd.ru

На мероприятии присутствовали представители силовых структур, духовенства и общественности. Стражи порядка сказали напутственные слова юным югорчанам и пригласили их в будущем прийти на службу в органы внутренних дел.

После возложения цветов у Вечного огня, перед лицом своих товарищей, наставников и родителей, ребята поклялись быть преданным своему Отечеству, свято чтить память предков, с достоинством и честью носить кадетскую форму, быть примером в учебе и дисциплине.

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