НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте пройдет фестиваль исторического моделирования «Мангазейский ход»

26.05.2017 19:22

В июне на территории парка «За Саймой» клубы реконструкторов воссоздадут быт прошлого. 

Фото: fcior.edu.ru

В этом году фестиваль реконструирует 1594 год, когда на месте слияния Бардаковки и Саймы казаки построили Сургутский острог.

Первый день фестиваля будет посвящен военному достоянию города. Участники увидят построения служилых людей, пушкарские стрельбы, выставку оружия. Во второй день участники покажут быт жителей Сургутского острога - сбор ясака, работу кузнеца, ярмарки, и различные исторические одеяния.

Посетителей также ждут мастер-классы по различным древним ремеслам. Все действо будут сопровождать выступления коллективов этнической музыки. При помощи старинных музыкальных инструментов они исполнят мелодии средневековья.

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