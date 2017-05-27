«Аллею выпускников – 2017» открыли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.05.2017 11:13

Событие приурочено к XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Фото: admsurgut.ru

Посадка проходила на территории сквера микрорайона 13А, построенного два года назад. Это первое озеленение данной территории. Здесь будет цвести яблоня сибирская, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Семьдесят лучших выпускников, имеющих достижения в учебе, общественной и спортивной жизни школ и города, посадили тридцать саженцев. Капризы погоды никак не скажутся на качестве посадки. Саженцы с закрытой корневой системой имеют ряд преимуществ, они прекрасно приживаются на новом месте.