НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Аллею выпускников – 2017» открыли в Сургуте

27.05.2017 11:13

 Событие приурочено к XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

Фото: admsurgut.ru

Посадка проходила на территории сквера микрорайона 13А, построенного два года назад. Это первое озеленение данной территории. Здесь будет цвести яблоня сибирская, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Семьдесят лучших выпускников, имеющих достижения в учебе, общественной и спортивной жизни школ и города, посадили тридцать саженцев. Капризы погоды никак не скажутся на качестве посадки. Саженцы с закрытой корневой системой имеют ряд преимуществ, они прекрасно приживаются на новом месте.

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