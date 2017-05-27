Жителям труднодоступных деревень и посёлков Октябрьского района корреспонденцию доставит почтовый теплоход

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.05.2017 12:18

С 23 мая в почтовую транспортную схему были включены все труднодоступные места Югры.

Фото: pochta.ru

Всю продукцию туда доставляет собственный почтовый теплоход «Связь – 9». Кроме того, в помощь судам «Северречфлота» - крупнейшего перевозчика, помогающего доставлять почту в отдаленные населенные пункты Ханты-Мансийского района, направился ещё один собственный почтовый катер «Корвет».

Напомним, что старт почтовой навигации в Югре был объявлен 5 мая. В труднодоступные югорские населенные пункты водным транспортом по рекам Обь, Иртыш и их притокам осуществляется доставка почтовых грузов, корреспонденции, пенсионных выплат, детских пособий.

За период прошлогодней речной навигации жителям югорских труднодоступных населённых пунктов поступило около 200 тонн почты и товаров народного потребления.