В Югре проходят мастер-классы по оснащению велосипедов фликерами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.05.2017 12:25
Как изготовить светоотражающие элементы показывают сотрудники ГИБДД.
Фото: 86.mvd.ru
В начале творческого занятия школьники повторяют правила и требования к движению велосипедистов. Автоинспекторы, смоделировав дорожную ситуацию, наглядно демонстрируют, как необходимо переходить дорогу с велосипедом.
После чего ребята, вооружившись ножницами, вырезают из светвозвращающей ленты геометрические фигуры и индивидуальные дизайнерские брелоки, которыми украшают свои велосипеды.