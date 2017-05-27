В Югре проходят мастер-классы по оснащению велосипедов фликерами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.05.2017 12:25

Как изготовить светоотражающие элементы показывают сотрудники ГИБДД.

Фото: 86.mvd.ru

В начале творческого занятия школьники повторяют правила и требования к движению велосипедистов. Автоинспекторы, смоделировав дорожную ситуацию, наглядно демонстрируют, как необходимо переходить дорогу с велосипедом.

После чего ребята, вооружившись ножницами, вырезают из светвозвращающей ленты геометрические фигуры и индивидуальные дизайнерские брелоки, которыми украшают свои велосипеды.