НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня на территории Сургута будут массово проверять водителей на предмет опьянения

26.05.2017 20:37

 Рейды проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых автолюбителей, а также для формирования устойчивых навыков дисциплинированного поведения на улично-дорожной сети. 

Фото: 86.mvd.ru

Профилактическое мероприятие госавтоинспекторы проведут с 21 часа 26 мая до 3 часов 27 мая.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части ГИБДД Сургута: 76-10-01 или 002 (для мобильных телефонов).

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