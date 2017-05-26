Сегодня на территории Сургута будут массово проверять водителей на предмет опьянения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.05.2017 20:37
Рейды проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых автолюбителей, а также для формирования устойчивых навыков дисциплинированного поведения на улично-дорожной сети.
Фото: 86.mvd.ru
Профилактическое мероприятие госавтоинспекторы проведут с 21 часа 26 мая до 3 часов 27 мая.
Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Телефон дежурной части ГИБДД Сургута: 76-10-01 или 002 (для мобильных телефонов).