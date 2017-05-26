НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водитель Kia вчера сбил 10-летнего велосипедиста

26.05.2017 20:46

 Авария произошла  в Сургуте на нерегулируемом пешеходном переходе напротив д.8 по ул. Пушкина. 

Фото: архив ГИБДД Сургута

35-летний водитель иномарки допустил наезд на велосипедиста, когда тот переезжал через дорогу. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Большинство ДТП с участием велосипедистов в Сургуте происходят по невнимательности участников дорожного движения. Невнимательность на дороге, как водителей, так и велосипедистов приводит к серьезным авариям и тяжелейшим травмам. 

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