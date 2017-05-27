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Перед сдачей ЕГЭ психологи проводят тренинги с выпускниками

27.05.2017 14:57

Некоторым школьникам сдача экзаменов даётся легко, но иногда этот процесс превращается в настоящую пытку. Дети так сильно переживают из-за оценок, что для них ЕГЭ и ГИА становятся вопросом жизни и смерти. 

Фото: egewin.ru

Для учеников 11 класса, готовящихся к экзаменам, медицинские психологи Ульяна Павлова и Светлана Дагаева БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» подготовили тренинг на тему: «Повышение стрессоустойчивости при подготовке к Единому государственному экзамену».

Специалисты рассказали о различных факторах, влияющих на успешную сдачу экзаменов, а также об основах психологической подготовки. На практике выпускники освоили   методы снижения напряжения и саморегуляции.

По завершению релаксации выпускники написали письма, которые позволили им повысить уровень собственной уверенности. А специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы рассказали одиннадцатиклассникам о том, как справиться со стрессом и поделились эффективными методами работы с учебным материалом. 

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