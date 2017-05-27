НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мужчину, укравшего в Сургуте несколько крышек с люков, задержали

27.05.2017 15:09

В полицию позвонил мастер управляющей компании, который и рассказал о пропаже. По его словам, в вечернее время неизвестный возле магазина по улице Сосновая похитил три чугунных крышки люка на общую сумму более 13 тысяч рублей. 

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 22-летний молодой человек. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 

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