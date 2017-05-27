НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В трех городах Югры работал мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

27.05.2017 18:12

Специалисты в течение недели проводили активную профилактическую работу, направленную на противодействие распространению ВИЧ  на территории Югорска, Советского и Нягани. 

Фото: nedugamnet.ru

Волонтеры медицинских организаций приглашали прохожих принять участие в акции, раздавали информационные бюллетени и буклеты. Жители смогли не только пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и узнать результаты через 15-20 минут, но и задать вопросы специалистам, получить необходимую информацию по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

За время работы мобильного пункта экспресс-тестирование на ВИЧ прошли  416 человек. Из них 6 югорчан по результатам теста направлены на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту по месту жительства.

В трудовых коллективах и образовательных учреждениях были организованы интерактивные лекции и встречи со специалистами БУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД». Работники образовательных учреждений не только получили достоверную информацию о заболевании, но и познакомились с современными эффективными формами профилактики ВИЧ-инфекции. 

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