Врачи окружной больницы спасли человека от ампутации ног

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.05.2017 09:31

65-летний сургутянин поступил в кардиохирургическое отделение с высоким риском инфаркта и необходимости ампутации нижних конечностей.

Фото: m.amic.ru

У него было тяжёлое поражение сосудов сердца и окклюзия брюшной аорты сразу ниже почечных артерий, осложненная критической ишемией нижних конечностей с огромной трофической язвой правой голени.

Сложность лечения данных пациентов заключается в том, что этапные операции связаны с большим риском инфаркта миокарда и ампутаций, а одномоментная операция коронарного шунтирования и стандартного шунтирования артерий ног от брюшной аорты со вскрытием брюшной полости слишком травматична и рискованна.

Кардиохирургами и сосудистыми хирургами окружной клиники была принята иная стратегия. Они проложили сосудистый протез от восходящей грудной аорты к артериям ног в специальном подкожном тоннеле, что не потребовало вскрытия брюшной полости.

В результате операции было нормализовано кровообращение в сердце и нижних конечностях с минимальным риском для пациента, который сразу отметил улучшение в виде исчезновения болевого синдрома в грудной клетке и ногах.

На 7-е сутки пациент был переведен в хирургическое отделение № 2, где выполнена санация раны на голени и наложена вакуумная повязка, что в купе с нормализованным кровообращением привело к быстрому очищению раны. Далее выполнена пластика раневого дефекта собственным кожным лоскутом, который сразу прижился и рана полностью зажила.