НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель поселка Каменный незаконно наловил семь стерлядей

28.05.2017 11:27

В рамках профилактического мероприятия на протоке Ендырской полицейские обнаружили лодку, владельцем которой был 25-летний мужчина. В транспортном средстве обнаружили рыболовные снасти и стерлядь в количестве 7 штук.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело.  Югорчанину грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Рыболовные снасти, лодка с мотором и добытая рыба изъяты. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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