Житель поселка Каменный незаконно наловил семь стерлядей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.05.2017 11:27

В рамках профилактического мероприятия на протоке Ендырской полицейские обнаружили лодку, владельцем которой был 25-летний мужчина. В транспортном средстве обнаружили рыболовные снасти и стерлядь в количестве 7 штук.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Рыболовные снасти, лодка с мотором и добытая рыба изъяты. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.