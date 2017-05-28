Торговцы наркотиками в Сургуте осуждены к длительным срокам лишения свободы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.05.2017 11:50

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении троих местных жителей.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, в 2015 году сургутяне продавали наркотики, распространяя их посредством «тайников». В октябре того же года злоумышленников поймали. В квартире сбытчиков нашли около 1 килограмма «зелья».

В итоге, суд назначил одному виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев, еще двоим участникам - 10 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.