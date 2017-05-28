Закрытие ледового сезона 2016-2017 года пройдет в Сургуте сегодня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.05.2017 09:09

На ледовой арене состоится спортивно-массовое мероприятие, которое объединяет всех занимающихся по видам спорта муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»: хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках и отделение черлидинга.

В этот день будут подведены итоги и награждены лучшие хоккеисты и фигуристы, тренера, родители и партнеры ледового дворца спорта города Сургута. Вход свободный.

Температура воздуха на трибунах ледовой арены + 12 градусов. Телефон для справок: 95-07-67.