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Закрытие ледового сезона 2016-2017 года пройдет в Сургуте сегодня

28.05.2017 09:09

На ледовой арене состоится спортивно-массовое мероприятие, которое объединяет всех занимающихся по видам спорта муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»:  хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках и отделение черлидинга. 

В этот день будут подведены итоги и награждены лучшие хоккеисты и фигуристы, тренера, родители и партнеры ледового дворца спорта города Сургута. Вход свободный.

Температура воздуха на трибунах ледовой арены  + 12  градусов. Телефон для справок:  95-07-67.

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