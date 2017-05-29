НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра заняла первое место в рейтинге Минэнерго России по энергоэффективности

29.05.2017 08:43

Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Геннадий Бухтин.

«Наш округ входит в число лучших регионов по внедрению государственных информационных систем «ЖКХ» и «Энергоэффективность», занял первое место в рейтинге Минэнерго России по энергоэффективности среди всех субъектов Российской Федерации.

Наш повышенный энергетический потенциал обязывает к тому, чтобы проводить наиболее рациональную, эффективную с точки зрения использования всех имеющихся ресурсов энергетическую политику. С прошлого года в регионе активно внедряется концепция «Бережливый регион», которая также ставит цель - снижение энергоемкости всех производственных и рабочих процессов»,- подчеркнул первый заместитель губернатора.

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