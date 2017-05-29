У предпринимателей Сургута появилась своя аллея

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.05.2017 10:09

Посадка деревьев в рамках общегородской акции «Чистый город» прошла 27 мая в сквере «Газовиков». «Аллея предпринимателей» – именно такое название носит мероприятие, которое приурочено также ко Дню Российского предпринимателя.

Около ста представителей малого и среднего бизнеса совместно с сотрудниками Администрации города внесли свою лепту в улучшение экологии Сургута. Они посадили 65 саженцев сирени и яблонь. Данную акцию предприниматели города планируют проводить регулярно.